Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 18 мая посетит линию разграничения на Донбассе. Политик заявила, что хочет воочию увидеть как изменилась ситуация в регионе.

Особенно премьера Эстонии интересует, как война повлияла на жизнь местных жителей. Об этом Кая Каллас сообщила в ходе брифинга с председателем Кабинета Министров Украины Денисом Шмыгалем.

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Всю информацию Каллас планирует передать НАТО и ЕС. Она добавила, что уже запланированы дискуссии на этот счет.

Я отбываю на восток Украины и буду присутствовать на линии соприкосновения. Я хочу увидеть, как там изменилась ситуация, война негативно повлияли на жизнь в регионе,

– сказала она.

Международные политики на Донбассе: главное

Визиты лидеров и политиков других стран на Донбассе чрезвычайно важны для Украины. Ведь таким образом, международное сообщество может воочию увидеть ситуацию, которая происходит на войне. Это поможет развеять фейки и мифы российской пропаганды и сформировать четкое представление о российско-украинской войне.

Так, зону проведения Операции Объединенных сил 13 мая посетили военные дипломаты посольства США в Украине. Они находились там с визитом 3 дня. Ранее в зоне ООС побывали глава МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Кроме того, Донбасс планирует посетить министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он принял приглашение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.