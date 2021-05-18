Прем'єрка Естонії прибуде на Донбас: мета візиту
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас 18 травня відвідає лінію розмежування на Донбасі. Політикиня заявила, що хоче на власні очі побачити як змінилася ситуація в регіоні.
Джерело:онлайн-брифінг Дениса Шмигаля
Особливо прем'єрку Естонії цікавить, як війна вплинула на життя місцевих жителів. Про це Кая Каллас повідомила в ході брифінгу з головою Кабінету Міністрів України Денисом Шмигалем.
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Усю інформацію Каллас планує передати НАТО і ЄС. Вона додала, що вже заплановані дискусії щодо цього.
Я відбуваю на Схід України й буду присутня на лінії зіткнення. Я хочу побачити, як там змінилася ситуація, війна негативно вплинули на життя в регіоні,
– сказала вона.
Міжнародні політики на Донбасі: головне
Візити лідерів та політиків інших країн на Донбасі є надзвичайно важливими для України. Адже у такий спосіб міжнародна спільнота може на власні очі побачити ситуацію, яка відбувається на війні. Це допоможе розвіяти фейки та міфи російської пропаганди та сформувати чітке уявлення про російсько-українську війну.
Так, зону проведення Операції Об'єднаних сил 13 травня відвідали військові дипломати посольства США в Україні. Вони перебували там з візитом 3 дні. Раніше у зоні ООС побували глава МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.
Крім того, Донбас планує відвідати міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він прийняв запрошення глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.
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