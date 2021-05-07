Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу побували в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Луганщині. Також іноземна делегація відвідала контрольний пункт в'їзду – виїзду "Щастя".

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес та очільник МЗС Люксембургу Жан Ассельборн цікавились регламентом роботи КПВВ й рівнем пасажиропотоку. Також їм розповіли, які труднощі виникають у громадян під час перетину лінії розмежування.

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Деталі візиту

Разом з главами МЗС Бенілюксу на Донбасі перебував заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар та керівництво ООС.

Начальник оперативно-військового управління Андрій Тишкевич розповів дипломатам, що окупанти часто вдаються до провокацій.

Реакція прикордонників миттєва, адже від нас залежать життя та здоров'я осіб, які перетинають лінію розмежування, а також наших військовослужбовців та персоналу інших контрольних служб, задіяних до проведення процедур контролю осіб,

– наголосив він.



Глави МЗС Бенілюксу відвідали Донбас / Фото Держприкордонслужби



Делегація поспілкувалася з керівництвом ООС / Фото Держприкордонслужби

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Водночас глави МЗС Бенілюксу наголосили, що донесуть правдиву інформацію про ситуацію на Донбасі до європейської спільноти. Вони також висловили підтримку Україні від імені своїх країн.

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