Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга побывали в районе проведения Операции Объединенных сил в Луганской области. Также иностранная делегация посетила контрольный пункт въезда-выезда "Счастье".

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн интересовались регламентом работы КПВВ и уровнем пассажиропотока. Также им рассказали, какие трудности возникают у граждан при пересечении линии разграничения.

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Детали визита

Вместе с главами МИД Бенилюкса на Донбассе находился заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь и руководство ООС.

Начальник оперативно-военного управления Андрей Тышкевич рассказал дипломатам, что оккупанты часто прибегают к провокациям.

Реакция пограничников мгновенная, ведь от нас зависят жизнь и здоровье лиц, которые пересекают линию разграничения, а также наших военнослужащих и персонала других контрольных служб, задействованных в проведении процедур контроля лиц,

– подчеркнул он.



Главы МИД Бенилюкса посетили Донбасс / Фото Госпогранслужбы



Делегация пообщалась с руководством ООС / Фото Госпогранслужбы

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В то же время главы МИД Бенилюкса отметили, что донесут правдивую информацию о ситуации на Донбассе до европейского сообщества. Они также выразили поддержку Украине от имени своих стран.

Визит глав МИД Бенилюкса в Украину: кратко