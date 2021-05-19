Детали встречи Зеленского и Каллас

Президент Украины поблагодарил эстонскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. В частности в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020 – 2021 годах.

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Премьер Эстонии побывала на Донбассе

Зеленский поблагодарил Каллас за то, что она побывала на КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская" на Донбассе.

Я благодарю вас за это и от себя, и от всех граждан Украины. Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели воочию ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинскими властями территории,

– заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Эстонию за медицинскую реабилитацию украинских военных и за выделение 500 тысяч евро помощи на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.

Украинский лидер отметил готовность Эстонии присоединиться к саммиту Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Украина в ЕС

Отдельное внимание собеседники уделили шагам Украины для углубления отношений с Европейским Союзом. Зеленский отметил стратегическую цель Киева относительно приобретения полноправного членства в ЕС.

Со своей стороны Каллас поблагодарила Зеленского за теплую встречу.

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Украина в сердце эстонского народа. Мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это ЕС, НАТО, ООН,

– отметила премьер Эстонии.

По результатам переговоров Зеленский и Каллас подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе зафиксирована готовность Эстонии поддержать вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.