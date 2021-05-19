Деталі зустрічі Зеленського та Каллас

Президент України подякував естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Зокрема в контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020 – 2021 роках.

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Прем'єрка Естонії побувала на Донбасі

Зеленський подякував Каллас за те, що вона побувала на КПВВ "Щастя" та "Станиця Луганська" на Донбасі.

Я дякую вам за це й від себе і від усіх громадян України. Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території,

– заявив Зеленський.

Він також подякував Естонії за медичну реабілітацію українських військових та за виділення 500 тисяч євро допомоги на гуманітарні цілі в Донецькій та Луганській областях.

Український лідер відзначив готовність Естонії долучитися до саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня 2021 року.

Україна в ЄС

Окрему увагу співрозмовники приділили крокам України для поглиблення відносин з Європейським Союзом. Зеленський наголосив на стратегічній меті Києва щодо набуття повноправного членства в ЄС.

Зі свого боку Каллас подякувала Зеленському за теплу зустріч.

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Україна в серці естонського народу. Ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це ЄС, НАТО, ООН,

– наголосила прем'єрка Естонії.

За результатами переговорів Зеленський та Каллас підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі зафіксована готовність Естонії підтримати вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства.