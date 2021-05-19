Об этом заместитель руководителя ОП сообщил, комментируя подписание президентом Владимиром Зеленским и эстонским премьером Каей Каллас совместного заявления относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

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Эстония видит Украину в Европейском Союзе

В документе указано, что Эстония последовательно поддерживает курс на европейскую интеграцию Украины, поддерживает реформы, которые проводят на этом пути, и готова помогать в выполнении критериев членства.

Как результат – Эстония на сегодня четко зафиксировала, что видит Украину в Европейском Союзе, и когда Украина будет готова подать заявку на членство, Эстония, безусловно, будет поддерживать такую заявку,
отметил он.

Игорь Жовква отметил, что подписанное совместное заявление стало четвертым документом, который засвидетельствовал поддержку со стороны государств-членов ЕС европейских перспектив Украины.

По его словам, ранее аналогичные документы подписали представители Литвы, Латвии и Польши: "Поддержка нашими партнерами европейских перспектив Украины только растет".

Эстония поддерживает территориальную целостность Украины

Заместитель главы ОП добавил, что в совместном заявлении Эстония показала поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Балтийская страна засвидетельствовала также важность сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, в частности диджитализации.

Весь этот важный спектр наших двусторонних отношений был соответствующим образом зафиксирован в совместном заявлении,
– резюмировал Игорь Жовква.

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