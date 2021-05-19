Об этом заместитель руководителя ОП сообщил, комментируя подписание президентом Владимиром Зеленским и эстонским премьером Каей Каллас совместного заявления относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

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Эстония видит Украину в Европейском Союзе

В документе указано, что Эстония последовательно поддерживает курс на европейскую интеграцию Украины, поддерживает реформы, которые проводят на этом пути, и готова помогать в выполнении критериев членства.

Как результат – Эстония на сегодня четко зафиксировала, что видит Украину в Европейском Союзе, и когда Украина будет готова подать заявку на членство, Эстония, безусловно, будет поддерживать такую заявку,

– отметил он.

Игорь Жовква отметил, что подписанное совместное заявление стало четвертым документом, который засвидетельствовал поддержку со стороны государств-членов ЕС европейских перспектив Украины.

По его словам, ранее аналогичные документы подписали представители Литвы, Латвии и Польши: "Поддержка нашими партнерами европейских перспектив Украины только растет".

Эстония поддерживает территориальную целостность Украины

Заместитель главы ОП добавил, что в совместном заявлении Эстония показала поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Балтийская страна засвидетельствовала также важность сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, в частности диджитализации.

Весь этот важный спектр наших двусторонних отношений был соответствующим образом зафиксирован в совместном заявлении,

– резюмировал Игорь Жовква.

Важно Донбасс и Крым являются Украиной, – премьер Эстонии посетила КПВВ на востоке