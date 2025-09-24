В сентябре 2022 года CYBINT-группа "Центр принятия решений" получила массив внутренних документов ряда российских предприятий и корпораций, находящихся под санкциями ЕС и США. Эти данные стали основой для системного мониторинга, который позволяет выявлять и перекрывать цепочки поставок критического оборудования в страну-агрессора.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Один из таких документов исследователи опубликовали в среду, 24 сентября.

Что известно о критическом состоянии авиастроения в России?

Обнародованный документ датирован 24 сентября 2024 года. Это "Акт диагностики состояния зубодолбёжного оборудования", составленный на российском предприятии ООО "ОКБМ", которое сотрудничает с авиастроительным концерном ПАО "Яковлев".

До июля 2023 года этот концерн назывался "Иркут". Он входит в структуру российской авиастроительной корпорации, отвечающей за проектирование самолетов МС-21 и SJ-100, которые Кремль пытается подать как символ "импортозамещения" и "независимости от Запада".

Однако внутренние документы демонстрируют обратное: без доступа к западным технологиям российское авиастроение оказалось заложником советского металлолома и неисправных "модернизированных" аналогов,

– пишут в InformNapalm.

К слову, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ПАО "Яковлев" находится под санкциями 27 стран ЕС, США и ряда других государств.

Акт диагностики состояния зубодолбёжного оборудования / Фото InformNapalm

Согласно акту диагностики:

большинство станков – советского производства 1972 года, которые давно исчерпали ресурс;

современные немецкие станки (например, MHD) стали недоступными из-за санкций;

альтернативные закупки в Китае или странах СНГ не дали результатов;

"модернизированные" станки из российского Саратова оказались неисправными или некачественными.

Справка: зубодолбежные станки – критическое оборудование для изготовления зубчатых передач и редукторов в самолетостроении, без которых невозможно производство ключевых деталей для двигателей и трансмиссий.

Часть оборудования не была введена в эксплуатацию из-за серьезных поломок сразу после поставки, а плановые сроки ввода станков в работу перенесены на октябрь 2024 – март 2025 года.

Это означает неизбежные задержки в производстве самолетов МС-21 и SJ-100, которые Кремль пытается демонстрировать как "новейший прорыв",

– пишут расследователи.

