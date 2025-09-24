У вересні 2022 року CYBINT-група "Центр прийняття рішень" отримала масив внутрішніх документів низки російських підприємств і корпорацій, які перебувають під санкціями ЄС та США. Ці дані стали основою для системного моніторингу, який дозволяє виявляти та перекривати ланцюжки постачання критичного обладнання до країни-агресорки.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Один із таких документів дослідники опублікували в середу, 24 вересня.

Що відомо про критичний стан авіабудування в Росії?

Оприлюднений документ датований 24 вересня 2024 року. Це "Акт діагностики стану зубодовбального обладнання", складений на російському підприємстві ТОВ "ОКБМ", яке співпрацює з авіабудівним концерном ПАТ "Яковлєв".

До липня 2023 року цей концерн мав назву "Іркут". Він входить у структуру російської авіабудівної корпорації, що відповідає за проєктування літаків МС-21 та SJ-100, які Кремль намагається подати як символ "імпортозаміщення" та "незалежності від Заходу".

Проте внутрішні документи демонструють протилежне: без доступу до західних технологій російське авіабудування виявилося заручником радянського металобрухту та несправних "модернізованих" аналогів,

– пишуть в InformNapalm.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ПАТ "Яковлєв" перебуває під санкціями 27 країн ЄС, США та ряду інших держав.

Акт діагностики стану зубодовбального обладнання / Фото InformNapalm

Згідно з актом діагностики:

більшість станків – радянського виробництва 1972 року, які давно вичерпали ресурс;

сучасні німецькі верстати (наприклад, MHD) стали недоступними через санкції;

альтернативні закупівлі у Китаї чи країнах СНД не дали результатів;

"модернізовані" станки з російського Саратова виявилися несправними або неякісними.

Довідка: зубодовбальні станки – критичне обладнання для виготовлення зубчастих передач і редукторів у літакобудуванні, без яких них неможливе виробництво ключових деталей для двигунів та трансмісій.

Частина обладнання не була введена в експлуатацію через серйозні поломки одразу після постачання, а планові терміни введення станків у роботу перенесено на жовтень 2024 – березень 2025 року.

Це означає неминучі затримки у виробництві літаків МС-21 та SJ-100, які Кремль намагається демонструвати як "новітній прорив",

– пишуть розслідувачі.

