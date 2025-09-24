Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Один із таких документів дослідники опублікували в середу, 24 вересня.
Що відомо про критичний стан авіабудування в Росії?
Оприлюднений документ датований 24 вересня 2024 року. Це "Акт діагностики стану зубодовбального обладнання", складений на російському підприємстві ТОВ "ОКБМ", яке співпрацює з авіабудівним концерном ПАТ "Яковлєв".
До липня 2023 року цей концерн мав назву "Іркут". Він входить у структуру російської авіабудівної корпорації, що відповідає за проєктування літаків МС-21 та SJ-100, які Кремль намагається подати як символ "імпортозаміщення" та "незалежності від Заходу".
Проте внутрішні документи демонструють протилежне: без доступу до західних технологій російське авіабудування виявилося заручником радянського металобрухту та несправних "модернізованих" аналогів,
– пишуть в InformNapalm.
До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ПАТ "Яковлєв" перебуває під санкціями 27 країн ЄС, США та ряду інших держав.
Акт діагностики стану зубодовбального обладнання / Фото InformNapalm
Згідно з актом діагностики:
більшість станків – радянського виробництва 1972 року, які давно вичерпали ресурс;
сучасні німецькі верстати (наприклад, MHD) стали недоступними через санкції;
альтернативні закупівлі у Китаї чи країнах СНД не дали результатів;
"модернізовані" станки з російського Саратова виявилися несправними або неякісними.
Довідка: зубодовбальні станки – критичне обладнання для виготовлення зубчастих передач і редукторів у літакобудуванні, без яких них неможливе виробництво ключових деталей для двигунів та трансмісій.
Частина обладнання не була введена в експлуатацію через серйозні поломки одразу після постачання, а планові терміни введення станків у роботу перенесено на жовтень 2024 – березень 2025 року.
Це означає неминучі затримки у виробництві літаків МС-21 та SJ-100, які Кремль намагається демонструвати як "новітній прорив",
– пишуть розслідувачі.
Російська авіація: останні новини
- 21 вересня українські розвідники знищили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 в окупованому Криму. Аналітики Defense Express розповіли, що знищена авіація виявилася "незамінною" для Росії через відсутність успішних проєктів заміни, а також через проблеми в російському ОПК.
- Росія почала використовувати спортивно-тренувальні літаки Як-52 для перехоплення українських далекобійних дронів "у стилі Першої світової війни". Ймовірно, це спричинено недостатньою кількістю засобів ППО та проблемами з бойовою авіацією.
- На одному з репортажів з російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" на задньому плані за Су-33, що рухається до злітної смуги в Сєвєроморську-1, помітили приспущений надувний макет винищувача.