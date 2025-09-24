Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Один из таких документов исследователи опубликовали в среду, 24 сентября.
Что известно о критическом состоянии авиастроения в России?
Обнародованный документ датирован 24 сентября 2024 года. Это "Акт диагностики состояния зубодолбёжного оборудования", составленный на российском предприятии ООО "ОКБМ", которое сотрудничает с авиастроительным концерном ПАО "Яковлев".
До июля 2023 года этот концерн назывался "Иркут". Он входит в структуру российской авиастроительной корпорации, отвечающей за проектирование самолетов МС-21 и SJ-100, которые Кремль пытается подать как символ "импортозамещения" и "независимости от Запада".
Однако внутренние документы демонстрируют обратное: без доступа к западным технологиям российское авиастроение оказалось заложником советского металлолома и неисправных "модернизированных" аналогов,
– пишут в InformNapalm.
К слову, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ПАО "Яковлев" находится под санкциями 27 стран ЕС, США и ряда других государств.
Акт диагностики состояния зубодолбёжного оборудования / Фото InformNapalm
Согласно акту диагностики:
большинство станков – советского производства 1972 года, которые давно исчерпали ресурс;
современные немецкие станки (например, MHD) стали недоступными из-за санкций;
альтернативные закупки в Китае или странах СНГ не дали результатов;
"модернизированные" станки из российского Саратова оказались неисправными или некачественными.
Справка: зубодолбежные станки – критическое оборудование для изготовления зубчатых передач и редукторов в самолетостроении, без которых невозможно производство ключевых деталей для двигателей и трансмиссий.
Часть оборудования не была введена в эксплуатацию из-за серьезных поломок сразу после поставки, а плановые сроки ввода станков в работу перенесены на октябрь 2024 – март 2025 года.
Это означает неизбежные задержки в производстве самолетов МС-21 и SJ-100, которые Кремль пытается демонстрировать как "новейший прорыв",
– пишут расследователи.
Российская авиация: последние новости
- 21 сентября украинские разведчики уничтожили два российских противолодочных самолета самолета-амфибии Бе-12 в оккупированном Крыму. Аналитики Defense Express рассказали, что уничтоженная авиация оказалась "незаменимой" для России из-за отсутствия успешных проектов замены, а также из-за проблем в российском ОПК.
- Россия начала использовать спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских дальнобойных дронов "в стиле Первой мировой войны". Вероятно, это вызвано недостаточным количеством средств ПВО и проблемами с боевой авиацией.
- На одном из репортажей с российско-белорусских военных учений "Запад-2025" на заднем плане за Су-33, движущегося к взлетной полосе в Североморске-1, заметили приспущенный надувной макет истребителя.