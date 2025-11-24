Этот вопрос звучал и президент дал ответ, – Шуляк о теме Ермака на встрече с Зеленским

Владимир Зеленский 20 ноября провел закрытую встречу с фракцией "Слуга народа". Среди прочего участники встречи подняли вопрос об увольнении руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

Обсуждали ли нардепы увольнение Ермака?

Народный депутат Елена Шуляк рассказала, что встреча с президентом была достаточно "эмоциональной, откровенной и искренней".

В начале встречи, по предложению Давида Арахамии, парламентарии договорились проводить ее на условиях "оффрек" – то есть не под запись. В то же время Шуляк отметила, что во фракции часто трудно придерживаться таких договоренностей, ведь все равно случаются утечки информации.

Ни для кого уже не секрет, что вопрос об увольнении Андрея Ермака поднимала Марьяна Безуглая. То есть этот вопрос стоял, президент на него дал ответ,

– объяснила Елена Шуляк.

По ее словам, решение относительно руководителя Офиса президента принимает сам президент, а не фракция.

Напомним, несмотря на призывы некоторых народных депутатов об отставке действующего главы Офиса Президента, Владимир Зеленский решил не увольнять с должности Андрея Ермака.

Как сообщали участники закрытой встречи, глава государства сказал, что вопрос кадров в ОП – это ответственность президента и дал понять, что отставки Ермака не будет.

Почему все говорят об отставке Ермака?