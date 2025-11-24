Це питання звучало і президент дав відповідь, – Шуляк про тему Єрмака на зустрічі з Зеленським
- Президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі з фракцією "Слуга народу" відповів на питання про звільнення Андрія Єрмака, заявивши, що відставки не буде.
- Олена Шуляк зазначила, що зустріч з президентом була досить "емоційною, відвертою та щирою".
Володимир Зеленський 20 листопада провів закриту зустріч із фракцією "Слуга народу". Серед іншого учасники зустрічі порушили питання щодо звільнення керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.
Чи обговорювали нардепи звільнення Єрмака?
Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, що зустріч з президентом була досить "емоційною, відвертою та щирою".
На початку зустрічі, за пропозицією Давида Арахамії, парламентарі домовилися проводити її на умовах "офрек" – тобто не під запис. Водночас Шуляк зазначила, що у фракції часто важко дотримуватися таких домовленостей, адже все одно трапляються витоки інформації.
Ні для кого вже не є секретом, що питання про звільнення Андрія Єрмака підіймала Мар'яна Безугла. Тобто це питання стояло, президент на нього дав відповідь,
– пояснила Олена Шуляк.
За її словами, рішення щодо керівника Офісу президента ухвалює сам президент, а не фракція.
Нагадаємо, попри заклики деяких народних депутатів щодо відставки чинного глави Офісу Президента, Володимир Зеленський вирішив не звільняти з посади Андрія Єрмака.
Як повідомляли учасники закритої зустрічі, глава держави сказав, що питання кадрів в ОП – це відповідальність президента і дав зрозуміти, що відставки Єрмака не буде.
Чому всі говорять про відставку Єрмака?
Нардеп Ярослав Железняк висловив думку, що "Алі-Баба", який з'являється на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. За його словами, керівник ОП не міг не знайти про масштабні корупційні схеми в енергетиці.
Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.
Що відомо про корупційний скандал в українській енергетиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.