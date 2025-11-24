Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.
Читайте також Найближча людина до Зеленського та впливовий сірий кардинал "Алі-Баба": біографія глави ОП Андрія Єрмака
Чи обговорювали нардепи звільнення Єрмака?
Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, що зустріч з президентом була досить "емоційною, відвертою та щирою".
На початку зустрічі, за пропозицією Давида Арахамії, парламентарі домовилися проводити її на умовах "офрек" – тобто не під запис. Водночас Шуляк зазначила, що у фракції часто важко дотримуватися таких домовленостей, адже все одно трапляються витоки інформації.
Ні для кого вже не є секретом, що питання про звільнення Андрія Єрмака підіймала Мар'яна Безугла. Тобто це питання стояло, президент на нього дав відповідь,
– пояснила Олена Шуляк.
За її словами, рішення щодо керівника Офісу президента ухвалює сам президент, а не фракція.
Нагадаємо, попри заклики деяких народних депутатів щодо відставки чинного глави Офісу Президента, Володимир Зеленський вирішив не звільняти з посади Андрія Єрмака.
Як повідомляли учасники закритої зустрічі, глава держави сказав, що питання кадрів в ОП – це відповідальність президента і дав зрозуміти, що відставки Єрмака не буде.
Чому всі говорять про відставку Єрмака?
Нардеп Ярослав Железняк висловив думку, що "Алі-Баба", який з'являється на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. За його словами, керівник ОП не міг не знайти про масштабні корупційні схеми в енергетиці.
Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.
Що відомо про корупційний скандал в українській енергетиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.