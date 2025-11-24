Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

Чи обговорювали нардепи звільнення Єрмака?

Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, що зустріч з президентом була досить "емоційною, відвертою та щирою".

На початку зустрічі, за пропозицією Давида Арахамії, парламентарі домовилися проводити її на умовах "офрек" – тобто не під запис. Водночас Шуляк зазначила, що у фракції часто важко дотримуватися таких домовленостей, адже все одно трапляються витоки інформації.

Ні для кого вже не є секретом, що питання про звільнення Андрія Єрмака підіймала Мар'яна Безугла. Тобто це питання стояло, президент на нього дав відповідь,

– пояснила Олена Шуляк.

За її словами, рішення щодо керівника Офісу президента ухвалює сам президент, а не фракція.

Нагадаємо, попри заклики деяких народних депутатів щодо відставки чинного глави Офісу Президента, Володимир Зеленський вирішив не звільняти з посади Андрія Єрмака.

Як повідомляли учасники закритої зустрічі, глава держави сказав, що питання кадрів в ОП – це відповідальність президента і дав зрозуміти, що відставки Єрмака не буде.

Чому всі говорять про відставку Єрмака?