Зеленский прокомментировал слухи об отставке главы МИД Сибиги
22 декабря, 19:54
Зеленский прокомментировал слухи об отставке главы МИД Сибиги

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Президент Украины Зеленский опроверг слухи об увольнении министра иностранных дел Андрея Сибиги, назвав их домыслами некоторых депутатов.
  • Зеленский подчеркнул, что команда работает слаженно, а он высоко оценивает работу и достижения министра.

Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Андрея Сибигу. По его словам, в команде нет никаких конфликтов и все работают для достижения общей цели.

Слухи распространились после заявления нардепа Гончаренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины назвал слухи об увольнении министра "исключительно домыслами некоторых депутатов".

Я не собираюсь менять министра иностранных дел ни сегодня, ни завтра... и послезавтра также,
– заявил он.

Зеленский подчеркнул, что команда работает слаженно и он высоко оценивает работу и достижения министра.

Поводом для слухов стало заявление нардепа от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил. Он заявил, что Сибигу якобы могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше.

О чем еще заявил президент?