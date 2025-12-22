Слухи распространились после заявления нардепа Гончаренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами.
Что сказал Зеленский?
Президент Украины назвал слухи об увольнении министра "исключительно домыслами некоторых депутатов".
Я не собираюсь менять министра иностранных дел ни сегодня, ни завтра... и послезавтра также,
– заявил он.
Зеленский подчеркнул, что команда работает слаженно и он высоко оценивает работу и достижения министра.
Поводом для слухов стало заявление нардепа от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил. Он заявил, что Сибигу якобы могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше.
О чем еще заявил президент?
Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов для завершения войны с Россией, включающий 20 пунктов мирного плана. Продолжаются доработки документов с партнерами.
Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе России по Украине в ближайшие дни, в частности на праздники. Президент подчеркнул важность усиления ПВО из-за дефицита, особенно в период 23 – 25 декабря.