Слухи распространились после заявления нардепа Гончаренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины назвал слухи об увольнении министра "исключительно домыслами некоторых депутатов".

Я не собираюсь менять министра иностранных дел ни сегодня, ни завтра... и послезавтра также,

– заявил он.

Зеленский подчеркнул, что команда работает слаженно и он высоко оценивает работу и достижения министра.

Поводом для слухов стало заявление нардепа от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил. Он заявил, что Сибигу якобы могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше.

О чем еще заявил президент?