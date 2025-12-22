Зеленський прокоментував чутки про відставку очільника МЗС Сибіги
- Президент України Зеленський спростував чутки про звільнення міністра закордонних справ Андрія Сибіги, назвавши їх домислами деяких депутатів.
- Зеленський підкреслив, що команда працює злагоджено, а він високо оцінює роботу та досягнення міністра.
Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати міністра закордонних справ Андрія Сибігу. За його словами, у команді немає жодних конфліктів і всі працюють для досягнення спільної мети.
Чутки поширилися після заяви нардепа Гончаренка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час зустрічі з дипломатами.
Що сказав Зеленський?
Президент України назвав чутки про звільнення міністра "виключно домислами деяких депутатів".
Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ ні сьогодні, ні завтра… і післязавтра також,
– заявив він.
Зеленський підкреслив, що команда працює злагоджено і він високо оцінює роботу та досягнення міністра.
Приводом для чуток стала заява нардепа від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив. Він заявив, що Сибігу нібито можуть звільнити з посади міністра закордонних справ України та призначити послом у Польщі.
Про що ще заявив президент?
Україна разом з Європою та США підготувала базовий блок документів для завершення війни з Росією, що включає 20 пунктів мирного плану. Тривають доопрацювання документів з партнерами.
Володимир Зеленський попередив про можливий масований удар Росії по Україні найближчими днями, зокрема на свята. Президент наголосив на важливості посилення ППО через дефіцит, особливо в період 23 – 25 грудня.