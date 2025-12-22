Зеленський прокоментував чутки про відставку очільника МЗС Сибіги

Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати міністра закордонних справ Андрія Сибігу. За його словами, у команді немає жодних конфліктів і всі працюють для досягнення спільної мети.

Чутки поширилися після заяви нардепа Гончаренка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час зустрічі з дипломатами.

Що сказав Зеленський?

Президент України назвав чутки про звільнення міністра "виключно домислами деяких депутатів".

Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ ні сьогодні, ні завтра… і післязавтра також,

– заявив він.

Зеленський підкреслив, що команда працює злагоджено і він високо оцінює роботу та досягнення міністра.

Приводом для чуток стала заява нардепа від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив. Він заявив, що Сибігу нібито можуть звільнити з посади міністра закордонних справ України та призначити послом у Польщі.

Про що ще заявив президент?