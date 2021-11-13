Уже очень скоро: в Bellingcat рассказали, когда покажут расследование касательно вагнеровцев
Источник:твиттер Bellingcat
В Bellingcat 13 ноября заявили, что уже в начале следующей недели обнародуют расследование в отношении вагнеровцев. В частности, обещают подробно описать, что произошло в Беларуси летом 2020 года.
Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил ранее, что даже полупровальная операция с вагнеровцами имеет много ценного. К примеру, содержит доказательную базу.
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В начале следующей недели опубликуют наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором предоставят детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года.
– говорится в сообщении.
Операция с вагнеровцами: главное
- В июле 2020 года в санатории под Минском задержали 33 боевиков российского военного формирования "Вагнера".
- Впоследствии в СМИ сообщили, что это была якобы операция украинских спецслужб, которая сорвалась из-за действий Офиса Президента. Украинские власти это отрицали.
- Журналисты из Bellingcat сообщили, что обнародуют расследование по делу вагнеровцев.
Пост Bellingcat:
Early next week our long awaited "Wagnergate" report will be published, providing details of what led to the arrest of 33 suspected Russian mercenaries in Belarus in July 2020.