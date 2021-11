Уже очень скоро: в Bellingcat рассказали, когда покажут расследование касательно вагнеровцев

В Bellingcat 13 ноября заявили, что уже в начале следующей недели обнародуют расследование в отношении вагнеровцев. В частности, обещают подробно описать, что произошло в Беларуси летом 2020 года.

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил ранее, что даже полупровальная операция с вагнеровцами имеет много ценного. К примеру, содержит доказательную базу.

Заметьте У ВСК по вагнеровцам есть вопросы к министру обороны Тарану

В начале следующей недели опубликуют наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором предоставят детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года.

– говорится в сообщении.

Операция с вагнеровцами: главное

В июле 2020 года в санатории под Минском задержали 33 боевиков российского военного формирования "Вагнера".

Впоследствии в СМИ сообщили, что это была якобы операция украинских спецслужб, которая сорвалась из-за действий Офиса Президента. Украинские власти это отрицали.

Журналисты из Bellingcat сообщили, что обнародуют расследование по делу вагнеровцев.

Пост Bellingcat:

Bellingcat – это проект команды независимых расследователей и гражданских журналистов. Участие в нем принимают представители более 20 стран мира. История проекта стартовала еще в 2014 году.

Early next week our long awaited "Wagnergate" report will be published, providing details of what led to the arrest of 33 suspected Russian mercenaries in Belarus in July 2020.