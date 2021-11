Вже дуже скоро: у Bellingcat розповіли, коли покажуть розслідування щодо вагнерівців

У Bellingcat 13 листопада заявили, що вже на початку наступного тижня оприлюднять розслідування щодо вагнерівців. Зокрема, обіцяють детально описати, що трапилося у Білорусі влітку 2020 року.

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив раніше, що навіть напівпровальна операція з вагнерівцями має багато цінного. Наприклад, містить доказову базу.

Зауважте ТСК щодо вагнерівців має питання до міністра оборони Тарана

На початку наступного тижня опублікують наш довгоочікуваний звіт "Вагнергейт", у якому нададуть деталі того, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі в липні 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Операція з вагнерівцями: головне

У липні 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 бойовиків російського військового формування "Вагнера".

Згодом у ЗМІ повідомили, що це була начебто операція українських спецслужб, яка зірвалась через дії Офісу Президента. Українська влада це заперечила.

Журналісти з Bellingcat повідомили, що оприлюднять розслідування щодо справи вагнерівців.

Bellingcat – це проєкт команди незалежних розслідувачів та громадянських журналістів. Участь у ньому беруть представники понад 20 країн світу. Історія проєкту стартувала ще у 2014 році.

Допис Bellingcat:

Early next week our long awaited "Wagnergate" report will be published, providing details of what led to the arrest of 33 suspected Russian mercenaries in Belarus in July 2020.