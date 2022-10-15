В воинской части в Белгородской области произошла стрельба: много погибших и раненых

Частичная "могилизация" россиян продолжается. В сети появилась информация о том, что в одной из воинских частей Белгородской области была устроена стрельба.

Об этом сообщают в российских телеграм-каналах. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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Что известно о стрельбе в военкомате

В России массовая мобилизация набирает обороты. Потенциальных призывников "ловят" на улицах и на работе.

Кроме того, военнообязанным даже угрожают заключением. Неудивительно, что подрывная деятельность со стороны "мобиков" усилилась.

Частыми стали и случаи поджогов и нападений в военкоматах. Вероятно, что в результате стрельбы в Белгородской области есть жертвы и раненые.