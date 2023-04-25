Была на эмоциях: нашли 15-летнюю девочку из Бородянки, сбежавшую из дома после ссоры с папой

В Киевской области полицейские разыскали сбежавшую из дома тинейджерку. Девочка на эмоциях выбежала из дома в ночь после конфликта с папой.

На днях в отделение Бучанского управления полиции в поселке Бородянка позвонила по телефону нервная женщина и сообщила, что ее 15-летняя дочь исчезла. Ночью, после ссоры с папой, ребенок на эмоциях выбежал из дома в одних домашних тапочках.

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Полицейские смогли наладить контакт с тинейджером

После вызова следственно-оперативная группа немедленно уехала разыскивать несовершеннолетнюю. Между тем, работники дежурной части звонили ей, чтобы ускорить поиски.

Девушка не брала трубку около получаса. А когда наконец-то телефон отозвался, то, по словам правоохранителей, на другом конце провода была "очень нервная девочка-подросток". Она категорически отказывалась называть свое местонахождение.

Лейтенант полиции Александр Яценко и Евгений Корня довольно долго разговаривали с девушкой. Впоследствии она пошла на контакт и призналась, где находится.

Полицейские разыскали девочку и привезли домой. К счастью, жертвой преступления ребенок не стал. Уважаемые родители! Полиция Киевской области еще раз призывает: проводите больше времени с детьми, больше говорите с ними! Помните, что во время войны дети являются самой уязвимой категорией!

– отметили в полиции.

Между тем, в Днепре полиция уже несколько дней разыскивает двух маленьких детей: Эльдара Панченко и Дмитрия Кузьменко.



Мальчики, разыскиваемые в Днепре / Фото Нацполиции

В Днепре разыскивают двоих детей