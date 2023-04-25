Была на эмоциях: нашли 15-летнюю девочку из Бородянки, сбежавшую из дома после ссоры с папой
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области полицейские разыскали сбежавшую из дома тинейджерку. Девочка на эмоциях выбежала из дома в ночь после конфликта с папой.
На днях в отделение Бучанского управления полиции в поселке Бородянка позвонила по телефону нервная женщина и сообщила, что ее 15-летняя дочь исчезла. Ночью, после ссоры с папой, ребенок на эмоциях выбежал из дома в одних домашних тапочках.
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Полицейские смогли наладить контакт с тинейджером
После вызова следственно-оперативная группа немедленно уехала разыскивать несовершеннолетнюю. Между тем, работники дежурной части звонили ей, чтобы ускорить поиски.
Девушка не брала трубку около получаса. А когда наконец-то телефон отозвался, то, по словам правоохранителей, на другом конце провода была "очень нервная девочка-подросток". Она категорически отказывалась называть свое местонахождение.
Лейтенант полиции Александр Яценко и Евгений Корня довольно долго разговаривали с девушкой. Впоследствии она пошла на контакт и призналась, где находится.
Полицейские разыскали девочку и привезли домой. К счастью, жертвой преступления ребенок не стал. Уважаемые родители! Полиция Киевской области еще раз призывает: проводите больше времени с детьми, больше говорите с ними! Помните, что во время войны дети являются самой уязвимой категорией!
– отметили в полиции.
Между тем, в Днепре полиция уже несколько дней разыскивает двух маленьких детей: Эльдара Панченко и Дмитрия Кузьменко.
Мальчики, разыскиваемые в Днепре / Фото Нацполиции
В Днепре разыскивают двоих детей
- С 19 апреля полиция Днепра ищет мальчиков-братьев 1 и 5 лет: Эльдара Панченко и Дмитрия Кузьменко. Дело в том, что их изъяли из семьи, однако мать их украла.
- В момент исчезновения дети находились в больнице. Оттуда женщина забрала их без разрешения врачей.
- Правоохранители назвали приметы детей и призвали всех, кто имеет информацию об их местонахождении, позвонить по номерам полиции: 102 и 096 884 83 94.