Следует отметить, что детей у семьи изъяли. Несмотря на это, женщина забрала их без разрешения врачей.
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Полиция ищет двоих детей
19 апреля около 19:30 двух малолетних братьев, которые были изъяты из семьи, мать забрала из больницы без разрешения врачей. Их местонахождение в настоящее время неизвестно,
– заявили правоохранители.
Они объяснили, что говорится о годовалом Эльдаре Панченко и 5-летнем Петре Кузьменко. Полиция назвала приметы Эльдара Панченко:
- ориентировочно 2 года с виду;
- рост 80 сантиметров;
- среднее телосложение;
- темные волосы и карие глаза.
Полиция ищет годовалого Эльдара Панченко / Фото правоохранителей
Мальчик был одет в штаны с "динозаврами", серую кофту и черные ботинки. Что касается 5-летнего Петра Кузьменко, то он был в серых брюках, темно-синей куртке, черной обуви. Его приметы:
- рост 107 сантиметров;
- среднее телосложение;
- темные волосы и карие глаза.
Правоохранители не знают, где находится 5-летний Петр Кузьменко / Фото правоохранителей
Правоохранители призвали всех, у кого есть информация о местонахождении детей позвонить по номерам полиции:
- 102;
- 096 884 83 94.
Супруги из Киевщины морили голодом и насиловали маленьких детей
В Броварском районе Киевщины мать вместе с сожителем насиловали и развращали своих детей. Речь идет о двух мальчиках в возрасте 11 и 5 лет и трехлетней девочке. Правоохранители установили 36 эпизодов преступлений, из них 18 – особо тяжкие. Полиция установила, что горе-родители:
- в течение длительного времени морили детей голодом;
- подвергали пыткам;
- совершали над ними сексуальное насилие.
29-летняя женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убить. Подробнее об этой жуткой истории – читайте здесь.