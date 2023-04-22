Варто зазначити, що дітей в родини вилучили. Попри це, жінка забрала їх без дозволу лікарів.
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Поліція шукає двох дітей
19 квітня близько 19:30 двох малолітніх братів, які були вилучені з родини, мати забрала з лікарні без дозволу лікарів. Наразі їх місце перебування невідоме,
– заявили правоохоронці.
Вони пояснили, що мовиться про 1-річного Ельдара Панченко та 5-річного Петра Кузьменка. Поліція назвала прикмети Ельдара Панченка:
- орієнтовно 2 роки на вигляд;
- зріст 80 сантиметрів;
- середня статура;
- темне волосся та карі очі.
Поліція шукає 1-річного Ельдара Панченко / Фото правоохоронців
Хлопчик був вдягнений у штани з "динозаврами", сіру кофту та чорні черевики. Щодо 5-річного Петра Кузьменка, то він був у сірих штанах, темно-синій куртці, чорному взутті. Його прикмети:
- зріст 107 сантиметрів;
- середня статура;
- темне волосся та карі очі.
Правоохоронці не знають, де перебуває 5-річний Петро Кузьменко / Фото правоохоронців
Правоохоронці закликали всіх, хто має інформацію про місцеперебування дітей зателефонувати за номерами поліції:
- 102;
- 096 884 83 94.
Подружжя з Київщини морило голодом і ґвалтувало маленьких дітей
У Броварському районі Київщини матір разом зі співмешканцем ґвалтували та розбещували своїх дітей. Мовиться про двох хлопчиків віком 11 та 5 років та трирічну дівчинку. Правоохоронці встановили 36 епізодів злочинів, з них 18 – особливо тяжкі. Поліція встановила, що горе-батьки:
- протягом тривалого часу морили дітей голодом;
- піддавали тортурам;
- здійснювали над ними сексуальне насильство.
29-річна жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбити. Детальніше про цю моторошну історію – читайте тут.