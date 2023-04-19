Инцидент произошел во вторник, 18 апреля. На северной стороне Белого дома ребенок протиснулся через металлическое ограждение. Работникам безопасности пришлось на время ограничить доступ к зданию.

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Офицеры были ошеломлены

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми сказал, что на территории здания офицеры "встретили интересного молодого посетителя вдоль северной линии забора Белого дома"..

Офицеры Секретной службы США, отвечающие за безопасность в Белом доме, прошли через Северную лужайку, чтобы забрать малыша и воссоединить его с родителями, оставшимися за пределами забора на Пенсильвания-авеню.

Пока проходил "план перехвата", доступ к комплексу пришлось ненадолго ограничить.

Системы безопасности Белого дома мгновенно сработали для сотрудников секретной службы, и малыш и родители быстро воссоединились.

– говорится в сообщении.

Малыш вошел в историю

На всякий случай офицеры кратко расспросили родителей перед тем, как разрешить им продолжить свой путь.

Это первое успешное вторжение в комплекс с тех пор, как забор Белого дома был увеличен вдвое после серии нарушений безопасности. Несмотря на то, что новый забор выше, он имеет дополнительный дюйм пространства между пикетами. Иногда там застревают дети постарше.