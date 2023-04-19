Інцидент трапився у вівторок 18 квітня. На північній стороні Білого дому дитина протиснулась через металеву огорожу. Працівникам безпеки довелось на деякий час обмежити доступ до будівлі.

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Офіцери були ошелешені

Представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі сказав, що на території будівлі офіцери "зустріли цікавого молодого відвідувача вздовж північної лінії паркану Білого дому, який ненадовго проник на територію Білого дому".

Офіцери Секретної служби США, які відповідають за безпеку в Білому домі, пройшли через Північний лужок, щоб забрати малюка та возз'єднати його з батьками, які залишилися поза межами паркану на Пенсільванія-авеню.

Доки відбувався "план перехоплення", доступ до комплексу довелось ненадовго обмежити.

Системи безпеки Білого дому миттєво спрацювали для співробітників секретної служби, і малюк і батьки швидко возз'єдналися,

– мовиться у повідомленні.

Малюк увійшов в історію

Про всяк випадок офіцери коротко розпитали батьків перед тим, як дозволити їм продовжити свій шлях.

Це перше успішне вторгнення в комплекс відтоді, як паркан Білого дому збільшили удвічі після серії порушень безпеки. Попри те, що новий паркан вище, він має додатковий дюйм простору між пікетами. Іноді там застрягають діти дещо старшого віку.