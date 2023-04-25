Була на емоціях: знайшли 15-річну дівчинку з Бородянки, яка втекла з дому після сварки з татом

У Київській області поліцейські розшукали тінейджерку, яка втекла з дому. Дівчинка на емоціях вибігла з дому в ніч після конфлікту з татом.

Днями у відділення Бучанського управління поліції у селищі Бородянка зателефонувала знервована жінка та повідомила, що її 15-річна донька зникла. Вночі, після сварки з татом, дитина на емоціях вибігла з дому в одних домашніх капцях.

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Поліцейські змогли налагодити контакт з тінейджеркою

Після виклику слідчо-оперативна група негайно виїхала розшукувати неповнолітню. Тим часом працівники чергової частини телефонували їй, щоб пришвидшити пошуки.

Дівчина не брала слухавку близько пів години. А коли нарешті телефон озвався, то, за словами правоохоронців, на іншому кінці дроту була "дуже знервована дівчинка-підліток". Вона категорично відмовлялася називати своє місце перебування.

Лейтенант поліції Олександр Яценко та Євген Корня доволі довго розмовляли з дівчиною. Згодом вона таки пішла на контакт і зізналась, де перебуває.

Поліцейські розшукали дівчинку та привезли її додому. На щастя, жертвою злочину дитина не стала. Шановні батьки! Поліція Київщини вкотре закликає: проводьте більше часу з дітьми, більше говоріть із ними! Пам'ятайте, що під час війни діти є найвразливішою категорією!,

– наголосили в поліції.

Тим часом у Дніпрі поліція вже кілька днів розшукує двох маленьких дітей: Ельдара Панченко та Дмитра Кузьменко.



Хлопчики, яких розшукують у Дніпрі / Фото Нацполіції

У Дніпрі розшукують двох дітей