В Броварах молодой человек пытался изнасиловать женщину в туалете: его задержали посетители ТЦ
Источник:телеграм Андрея Небитова
В Броварах 18 марта молодой человек напал на женщину в туалете. Он пытался ее изнасиловать, однако, к счастью, злоумышленника задержали.
Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции третьего ранга Андрей Небитов. Также он опубликовал фото и видео с места преступления.
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Молодой человек пытался изнасиловать девушку в туалете
В торговом центре Броваров ранее судимый молодой человек 18 марта ворвался в женский туалет. В одной из кабинок злоумышленник напал на женщину, угрожал ножом и пытался ее изнасиловать.
Злоумышленника удалось задержать / Фото Андрея Небитова
Довести позорное намерение до конца нападавший не смог. Подонок испугался женщины, которая зашла в туалет следом и попытался убежать,
– отметил Небитов.
По его словам, работники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию.
Молодой человек пытался изнасиловать девушку в туалете / Фото Андрея Небитова
"Мы задержали обидчика и поместили в изолятор временного содержания. За покушение на изнасилование мерзавцу грозит до 5 лет лишения свободы. Искренне благодарны гражданам за неравнодушие и своевременное сообщение о преступлении в полицию", – подытожил правоохранитель.
Правоохранители задержали злоумышленника: видео
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