Заметим, что первыми о том, что Украина обвиняет двух российских снайперов в сексуальном насилии над матерью и ее 4-летним ребенком, написали в издании Reuters. Собственно, в СМИ констатировали, что к этому причастны захватчики именно из 15-й отдельной мотострелковой бригады. Очевидно, они совершали эти преступления еще в марте 2022 года в Броварском районе Киевской области.

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Имена "героев"

После Reuters за дело взялись OSINT-аналитики "Пчелы". Они констатировали, что речь идет о таких российских военнослужащих:

Шахматов Вадим Дмитриевич 8 мая 1991 года рождения;

Чернокнижный Евгений Андреевич 30 апреля 1994 года рождения.

Эксперты акцентировали внимание на том, что Евгений Чернокнижный вскоре после совершения преступления погиб на войне – то есть в апреле 2022 года. Интересно, что в школе, где он учился, повесили мемориальную доску в его честь.

Считаем, что Россия должна лучше знать своих "героев" - насильников и убийц,

– написали аналитики.

Также они обнародовали доказательства своих слов. В частности, скриншоты материалов, в которых говорится о гибели оккупанта и посмертном награждении его орденом "За мужество".



Новость о том, что погиб оккупант-насильник / Скриншот из телеграм-канала "OSINT Пчелы"



Награждение россиянина-насильника орденом / Изображение с телеграм-канала "OSINT Пчелы"



Мемориальная доска в честь оккупанта-насильника Чернокнижного / Изображение с телеграм-канала "OSINT Пчелы"

Личные данные родственников Евгения Чернокнижного

Важно также, что аналитики решили опубликовать личные данные родственников захватчика Чернокнижного, изнасиловавшего украинскую женщину и ее 4-летнего ребенка.

Брат оккупанта – Чернокнижный Михаил Андреевич (3 апреля 1993 года рождения):

ссылка на страницу "Вконтакте";

ссылка на страницу в Instagram;

номер телефона – +79228806327 (активный в Telegram и Whatsapp).

Отец оккупанта – Чернокнижный Андрей Евгеньевич (6 ноября 1965 года рождения);

Мать оккупанта – Чернокнижная Наталья Валентиновна (27 мая 1972 года рождения);

Супруги проживают по такому адресу: Оренбургская область, Кувандицкий район, село Чеботарево, улица Кооперативная, 13.

Не единственное преступление

В заключение отметим, что российские захватчики на регулярной основе насилуют, убивают и пытают украинцев. Еще одно яркое подтверждение этому – это дело с сексуальным насилием в отношении украинской женщины и ее 4-летнего ребенка в Броварском районе.

Вместе с тем, по данным прокуратуры, русские военные всегда действовали вместе. Также они заходили в дом по соседству, где избили пожилую пару, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку.