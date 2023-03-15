Зауважимо, що першими про те, що Україна звинувачує двох російських снайперів у сексуальному насиллі над матір'ю та її 4-річною дитиною, написали у виданні Reuters. Власне, у ЗМІ констатували, що до цього причетні загарбники саме з 15-ї окремої мотострілецької бригади. Очевидно, скоювали вони ці злочини ще у березні 2022 року в Броварському районі Київської області.

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Імена "героїв"

Після Reuters за справу взялись OSINT-аналітики "Бджоли". Вони констатували, що йдеться про таких російських військовослужбовців:

Шахматов Вадим Дмитрович 8 травня 1991 року народження;

Чорнокнижний Євген Андрійович 30 квітня 1994 року народження.

Експерти заакцентували на тому, що Євген Чорнокнижний невдовзі після скоєння злочину загинув на війні – себто у квітні 2022 року. Цікаво, що в школі, де він навчався, повісили меморіальну дошку на честь нього.

Вважаємо, що Росія має краще знати своїх "героїв" – ґвалтівників та вбивць,

– написали аналітики.

Також вони опублікували докази своїх слів. Зокрема, скриншоти матеріалів, у яких йдеться про загибель окупанта та посмертне нагородженням його орденом "За мужність".



Новина про те, що загинув окупант-ґвалтівник / Скриншот з телеграм-каналу "OSINT Бджоли"



Нагородження росіянина-ґвалтівника орденом / Зображення з телеграм-каналу "OSINT Бджоли"



Меморіальна дошка на честь окупанта-ґвалтівника Чорнокнижного / Зображення з телеграм-каналу "OSINT Бджоли"

Особисті дані родичів Євгенія Чорнокнижного

Важливо також, що аналітики вирішили опублікувати особисті дані родичів загарбника Чорнокнижного, що ґвалтував українську жінку та її 4-річну дитину.

Брат окупанта – Чорнокнижний Михайло Андрійович (3 квітня 1993 року народження):

посилання на сторінку у "Вконтакте";

посилання на сторінку в Instagram;

номер телефону – +79228806327 (активний у Telegram та Whatsapp).

Батько окупанта – Чорнокнижний Андрій Євгенович (6 листопада 1965 року народження);

Мати окупанта – Чорнокнижна Наталія Валентинівна (27 травня 1972 року народження);

Подружжя проживає за такою адресою: Оренбурзька область, Кувандицький район, село Чеботарево, вулиця Кооперативна, 13.

Не єдиний злочин

Наостанок зазначимо, що російські загарбники на регулярній основі ґвалтують, вбивають та катують українців. Ще одне яскраве підтвердження цьому – ця справа зі сексуальним насиллям щодо української жінки та її 4-річної дитини в Броварському районі.

Разом з тим, за даними прокуратури, російські військові завжди діяли разом. Також вони заходили до будинку по сусідству, де побили літню пару, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину.