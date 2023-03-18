У Броварах молодик намагався зґвалтувати жінку у вбиральні: його затримали відвідувачі ТЦ
Джерело:телеграм Андрія Нєбитова
У Броварах 18 березня молодик напав на жінку у вбиральні. Він намагався її зґвалтувати, однак, на щастя, зловмисника затримали.
Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, генерал поліції третього рангу Андрій Нєбитов. Також він опублікував фото та відео з місця злочину.
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Молодик намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні
У торговельному центрі Броварів раніше засуджений молодик 18 березня увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок зловмисник напав на жінку, погрожував ножем та намагався її зґвалтувати.
Зловмисника вдалося затримати / Фото Андрія Нєбитова
Довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Покидьок злякався жінки, яка зайшла у вбиральню слідом і спробував втекти,
– зазначив Нєбитов.
За його словами, працівники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію.
Молодик намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні / Фото Андрія Нєбитова
"Ми затримали кривдника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За замах на зґвалтування мерзотнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Щиро вдячні громадянам за небайдужість та своєчасне повідомлення про злочин до поліції", – підсумував правоохоронець.
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