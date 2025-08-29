Россия начала очередную атаку по Украине. Среди других городов, где около полуночи 30 августа работала ПВО, были и Черкассы и Чернигов. В городах раздались взрывы.

Что известно о взрывах в Черкассах и Чернигове 29 августа?

Воздушная тревога в Черкасской области объявлена с 20:43. Во время этого в областном центре прогремел взрыв, о чем сообщили местные жители.

Громко в Черкассах было около 23:46. Мониторинговые каналы сообщили, что группы "Шахедов" в области летали с 23:23.

Пока неизвестно, вызвали ли взрывы какие-то последствия в городе или в окрестностях. При необходимости местные власти позже расскажут о том, что произошло. Жителей призвали ожидать официальную информацию и реагировать на возможную повторную опасность.

Также в 00:08 взрывы были в Чернигове. Ранее Воздушные Силы писали о движении дронов в области. Тогда БпЛА летели на Киевщину. По дронам, предположительно, работала ПВО.

Россия атакует Украину дронами: где раздавались взрывы?