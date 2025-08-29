В Черкассах и Чернигове раздались взрывы во время атаки "Шахедов"
- Россия осуществила атаку дронами "Шахед" по территории Украины 29 августа, в результате чего взрывы прогремели в Черкассах и Чернигове.
- Россия подняла в небо Ту-96МС, которые могут запускать ракеты из районов Энгельса и Каспийского моря.
Россия начала очередную атаку по Украине. Среди других городов, где около полуночи 30 августа работала ПВО, были и Черкассы и Чернигов. В городах раздались взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Черкассах и Чернигове 29 августа?
Воздушная тревога в Черкасской области объявлена с 20:43. Во время этого в областном центре прогремел взрыв, о чем сообщили местные жители.
Громко в Черкассах было около 23:46. Мониторинговые каналы сообщили, что группы "Шахедов" в области летали с 23:23.
Пока неизвестно, вызвали ли взрывы какие-то последствия в городе или в окрестностях. При необходимости местные власти позже расскажут о том, что произошло. Жителей призвали ожидать официальную информацию и реагировать на возможную повторную опасность.
Также в 00:08 взрывы были в Чернигове. Ранее Воздушные Силы писали о движении дронов в области. Тогда БпЛА летели на Киевщину. По дронам, предположительно, работала ПВО.
Россия атакует Украину дронами: где раздавались взрывы?
- Вечером 29 августа российская армия запустила много БпЛА типа "Шахед" по территории Украины. Известно, что под обстрел попали города Харьков и Запорожье.
- В Запорожье во время взрыва было повреждено одно здание, а также произошел пожар на промышленном предприятии. К счастью, пострадавших нет.
- В Харькове прогремели два взрыва: первый произошел в 22:12, второй – в 23:20 за городом. О последствиях атаки информации нет.
- Противовоздушная оборона работала в Киевской области. Во время работы военных по вражеским воздушным целям в некоторых районах раздавались взрывы.
- Россия ближе к ночи также подняла в небо Ту-96МС – носители ракет. Суда движутся к районам Энгельса и Каспийского моря, откуда могут происходить пуски ракет, ориентировочно между 02:00 – 06:00.