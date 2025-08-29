Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал monitor.

Что известно о взлете Ту-95 МС вечером 29 августа?

Мониторинговые сообщества пишут, что по состоянию на 23:10 был отмечен взлет 1 борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. О фактических угрозах будет объявлено отдельно,

– написали в телеграм-канале monitor.

В то же время телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщает, что зафиксирован вылет минимум 2 бортов Ту-95МС с "Оленьи". Этот вылет, вероятно, боевой, а это значит:

самолеты могут быть в районе Энгельса около 02:00 – 03:00. Если ракеты запустят оттуда, они могут достичь украинского воздушного пространства примерно в 02:45 – 03:30.

если бомбардировщики будут лететь в район Каспийского моря, то там их зафиксируют около 04:00 – 05:30. В случае пусков оттуда, ракеты могут быть над Украиной ориентировочно в 05:00 – 06:00.

В то же время в телеграм-канале отмечают, что это время очень приблизительное, с большой погрешностью.

Примечательно, что этот взлет происходит на фоне атаки Украины "Шахедами". В нескольких городах уже слышали взрывы из-за вражеских беспилотников, а в Запорожье даже произошел пожар на промышленном предприятии.

