У Черкасах пролунав вибух

Росія розпочала чергову атаку по Україні. Серед інших міст, де увечері 29 серпня працювала ППО, були й Черкаси. У місті пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Черкасах 29 серпня?

Повітряна тривога в Черкаській області оголошена з 20:43. Під час цього в обласному центрі пролунав вибух, про що повідомили місцеві жителі.

Гучно в Черкасах було близько 23:46.