В Чернигове прогремел взрыв: для города была угроза вражеской баллистики
- В Чернигове 19 сентября прогремел взрыв после объявления тревоги из-за угрозы баллистического вооружения со стороны России.
- Мониторы фиксировали попадание баллистической ракеты на границе Черниговской и Киевской областей, а также движение вражеских беспилотников в направлении Нежина.
В Чернигове вечером 19 сентября прогремел взрыв. До этого в городе объявляли тревогу из-за угрозы баллистического вооружения россиян.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Чернигове?
Воздушные силы в 21:40 объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера. Позже военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине, которая летела курсом на Киев.
Взрыв в Чернигове слышали в 21:46. Об этом сообщили местные корреспонденты.
В Чернигове был слышен взрыв
– пишет Суспильне.
Мониторы писали о попадании баллистической ракеты на границе Черниговской и Киевской областей. Кроме того, мониторинговые сообщества писали и о вражеских реактивных беспилотниках, которые двигались в направлении Нежина.
Когда в последний раз раздавались взрывы в Чернигове?
В Чернигове также слышали взрыв утром 19 сентября. Вероятно, в направлении города двигался вражеский беспилотник, предварительно, в городе работала ПВО.
До этого громко в Чернигове было 11 сентября ночью и утром из-за движения вражеских беспилотников. СМИ писали, что на месте падения дрона начался пожар.
Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский также писал, что вражеский беспилотник попал по одному из предприятий города. На территории возник пожар, жертв – не было.