В Чернигове вечером 19 сентября прогремел взрыв. До этого в городе объявляли тревогу из-за угрозы баллистического вооружения россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Воздушные силы в 21:40 объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера. Позже военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине, которая летела курсом на Киев.

Взрыв в Чернигове слышали в 21:46. Об этом сообщили местные корреспонденты.

В Чернигове был слышен взрыв,

– пишет Суспильне.

Мониторы писали о попадании баллистической ракеты на границе Черниговской и Киевской областей. Кроме того, мониторинговые сообщества писали и о вражеских реактивных беспилотниках, которые двигались в направлении Нежина.

