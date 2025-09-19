У Чернігові прогримів вибух: для міста була загроза ворожої балістики
У Чернігові ввечері 19 вересня пролунав вибух. До цього у місті оголошували тривогу через загрозу балістичного озброєння росіян.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Чернігові?
Повітряні сили о 21:40 оголосили тривогу у низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Пізніше військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, яка летіла курсом на Київ.
Вибух у Чернігові чули о 21:46. Про це повідомили місцеві кореспонденти.
У Чернігові було чутно вибух,
– пише Суспільне.
Монітори писали про влучання балістичної ракети на кордоні Чернігівщини та Київщини. Окрім того, моніторингові спільноти писали й про ворожі реактивні безпілотники, які рухалися у напрямку Ніжина.