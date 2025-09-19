Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху в Чернігові?

Вранці у п'ятницю, 19 вересня, близько 09:58 у Чернігові пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого ударного дрона в бік міста.

БпЛА в напрямку Чернігова. Перебувайте в укриттях,

– йшлось у повідомленні.

За даними начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, вибух пролунав у межах міста. Обставини з'ясовуються.

Перед самим вибухом місцеві пабліки писали, що над містом фіксувався російський дрон. Проте про наслідки удару чи роботи ППО наразі подробиць немає.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та чекати на відбій загрози.

