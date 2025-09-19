Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Росія атакує "Шахедами", є загроза балістики: тривога дісталася до Київщини

Що відомо про вибух у Чернігові?

Повітряні сили о 21:40 оголосили тривогу у низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Пізніше військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, яка летіла курсом на Київ.

Вибух у Чернігові чули о 21:46. Про це повідомили місцеві кореспонденти.

У Чернігові було чутно вибух,

– пише Суспільне.

Монітори писали про влучання балістичної ракети на кордоні Чернігівщини та Київщини. Окрім того, моніторингові спільноти писали й про ворожі реактивні безпілотники, які рухалися у напрямку Ніжина.