Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Воздушные силы в 21:40 объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера. Позже военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине, которая летела курсом на Киев.

Взрыв в Чернигове слышали в 21:46. Об этом сообщили местные корреспонденты.

В Чернигове был слышен взрыв,

– пишет Суспильне.