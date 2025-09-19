Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Чернигове?
Воздушные силы в 21:40 объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера. Позже военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине, которая летела курсом на Киев.
Взрыв в Чернигове слышали в 21:46. Об этом сообщили местные корреспонденты.
В Чернигове был слышен взрыв,
