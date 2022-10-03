Гибель полицейской и операция по задержанию: что известно о стрельбе возле школы в Черновцах

В Черновцах 3 октября во время задержания подозреваемого погибла полицейская. Ее коллега – ранен. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

В сети распространили информацию, что стрелок взял в заложники детей. Однако по состоянию на 20:01 стражи порядка это опровергли. 24 канал собрал всю информацию, известную о трагедии.

В Черновцах злоумышленник застрелил полицейскую: его подозревают в развращении несовершеннолетних

О стрельбе сообщили в Офисе Президента

Кирилл Тимошенко вечером 3 октября сообщил, что в Черновцах – чрезвычайная ситуация. Он рассказал, что правоохранители задерживали человека, обвиняемого в развращении несовершеннолетних.

Тимошенко заявил, что полицейская погибла, а ее коллега получил ранения. Злоумышленник скрывался в многоквартирном доме.

Впоследствии стало известно, что экипаж патрульной полиции прибыл после сообщения о совершении неизвестным мужчиной развратных действий на территории школы. Увидев стражей порядка, подозреваемый открыл огонь.

Продолжается специальная полицейская операция

СМИ сообщили, что полицейскую, вероятно, убили выстрелом в упор в голову.

В полиции рассказали, что сейчас идет специальная полицейская операция для задержания стрелка. Все профильные службы находятся на месте трагедии.

Информацию о гибели детей опровергли

В сети распространялся ряд фейков, связанных с трагедией. В частности, о гибели детей. Кроме того, заявляли, что подозреваемый вроде бы взял малышей в заложники. Однако в полиции опровергли эту информацию.

По данным правоохранителей, все учащиеся учебного заведения находятся в безопасности.

Что известно о погибшей

Полицейской Таисии Татарин было 22 года. В ряды патрульной полиции она присоединилась в августе 2020 года. Коллеги погибшей рассказали, что девушка была принципиальной и отзывчивой. Она верно и самоотверженно служила Родине и украинцам.

Сегодня утром она надела форму, получила оружие и ушла защищать покой родного города. К сожалению, эта смена стала последней сменой в ее жизни,

– говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что злоумышленник ответит за совершенное.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшей.