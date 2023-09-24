Годами насиловал родную дочь: жителю Днепра сообщили о подозрении

В Днепре задержан мужчина, который насиловал собственную дочь. Он издевался над ребенком годами.

При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра злоумышленнику сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Жителя Днепра, насиловавшего малолетнюю дочь, задержали

По данным следствия, подозреваемый, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием ребенка, на протяжении нескольких лет его насиловал. Он начал это делать, когда дочери было всего 10. Она рассказала об этом, обратившись в районный центр социально-психологической реабилитации.

О преступлении сразу сообщили полиции. По результатам комплекса следственных мероприятий, а также проведения психологического исследования девочки с помощью "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении нее противоправных действий подтвердилась,

– рассказали в прокуратуре.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного отделения полиции № 6 Днепровского райуправления полиции.



Мужчина насиловал собственную дочь / Фото Днепропетровская областная прокуратура

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