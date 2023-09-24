Роками ґвалтував рідну доньку: жителю Дніпра повідомили про підозру

У Дніпрі затримали чоловіка, який ґвалтував власну доньку. Він знущався з дитини роками.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра зловмиснику повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

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Мешканця Дніпра, який ґвалтував малолітню доньку, затримали

За даними слідства, підозрюваний, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, упродовж декількох років її ґвалтував. Він почав це робити, коли дитині було всього 10. Вона розповіла про це, звернувшись до районного центру соціально-психологічної реабілітації.

Про злочин одразу повідомили до поліції. За результатами комплексу слідчих заходів, а також проведення психологічного дослідження дівчинки за допомогою "зеленої кімнати", інформація щодо вчинення відносно неї протиправних дій підтвердилася,

– розповіли у прокуратурі.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділення поліції № 6 Дніпровського райуправління поліції.



Чоловік ґвалтував власну доньку / Фото Дніпропетровська обласна прокуратура

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