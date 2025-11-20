В Днепре прогремел взрыв: город под ударом дронов: город под ударом дронов

Вечером 20 ноября Украина продолжила атаковать Украину "Шахедами". Дроны летели на Днепр вследствие чего в городе слышали громкие звуки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Что известно о взрывах в Днепре?

В Днепре около 17:13 слышали взрывы. В 17:00 Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности из-за движения на город вражеских БпЛА. Также большие группы на Днепр и Павлоград оккупанты запускали ранее.

В 17:21 в городе прогремели повторные взрывы. В области продолжается воздушная тревога.

Мониторы предупреждали, что над Днепром одновременно находились несколько дронов. Сейчас о последствиях обстрела или возможных сбитиях "Шахедов" не сообщалось. Власти призывают жителей находиться в безопасных местах.

Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем,

– написали в ОВА.

Где еще раздавались взрывы 20 ноября?