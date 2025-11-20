В Днепре прогремел взрыв: город под ударом дронов: город под ударом дронов
- В Днепре вечером 20 ноября прогремели взрывы из-за атаки дронов "Шахедов".
- Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности дронов в 17:00, через несколько минут в городе было шумно.
Вечером 20 ноября Украина продолжила атаковать Украину "Шахедами". Дроны летели на Днепр вследствие чего в городе слышали громкие звуки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
Что известно о взрывах в Днепре?
В Днепре около 17:13 слышали взрывы. В 17:00 Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности из-за движения на город вражеских БпЛА. Также большие группы на Днепр и Павлоград оккупанты запускали ранее.
В 17:21 в городе прогремели повторные взрывы. В области продолжается воздушная тревога.
Мониторы предупреждали, что над Днепром одновременно находились несколько дронов. Сейчас о последствиях обстрела или возможных сбитиях "Шахедов" не сообщалось. Власти призывают жителей находиться в безопасных местах.
Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем,
– написали в ОВА.
Где еще раздавались взрывы 20 ноября?
Вечером 19 ноября вражеские БпЛА атаковали Днепр. Оккупанты ударили по складу с пищевыми продуктами. В результате этого произошел пожар, никто не пострадал.
Днем 20 ноября российские "Шахеды" атаковали Черниговский район. К счастью, там обошлось без последствий.
Ночью защитники неба уничтожили 106 вражеских дронов из 136 на Севере, Юге и Востоке страны. 29 беспилотников поразили объекты на 16 локациях.