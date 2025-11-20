У Дніпрі пролунали вибухи: місто під ударом дронів

Увечері 20 листопада Україна продовжила атакувати Україну "Шахедами". Дрони летіли на Дніпро унаслідок чого в місті чули гучні звуки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

У Дніпрі близько 17:13 чули вибухи. О 17:00 Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку через рух на місто ворожих БпЛА. Також великі групи на Дніпро та Павлоград окупанти запускали раніше.

О 17:21 в місті пролунали повторні вибухи. В області продовжується повітряна тривога.

