Днепр под массированной атакой "Шахедов": в городе и районе возникли пожары
- В Днепре вечером 17 ноября раздавались взрывы.
- Город оказался под массированной атакой "Шахедов".
Вечером 17 ноября в Днепре раздался взрыв. Оккупанты терроризируют регион ударными дронами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Смотрите также Две украинские АЭС работают на пониженной мощности после атаки России, – МАГАТЭ
Что известно о взрывах в Днепре?
Около 10 часов вечера на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Тогда в Воздушных силах информировали об опасности для жителей региона. Они сообщили о группе вражеских дронов в области.
Днепр, БпЛА в направлении города,
– указали в ВС в 22:16.
Уже в 22:32 в Днепре был слышен звук взрыва. Буквально через несколько минут в городе снова было громко.
Добавим, что мониторинговые каналы сообщали о движении десятков дронов в направлении Днепра.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА, сразу прокомментировал ситуацию в регионе.
Днепр под массированной атакой вражеских "Шахедов",
– сообщил он.
Глава ОВА обратился с просьбой к жителям находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.
По состоянию на 22:50 местные телеграм-каналы пишут, что в Днепре раздается взрыв за взрывом.
Гайваненко информировал, что в результате атаки дронами возникли пожары в Днепре и районе.
К тому же, местные паблики сообщают о перебоях с электричеством. Так, в городе из-за прилетов проблемы со светом – в некоторых районах очень сильно скачет напряжение.
Предварительная атака на Украину: основное
В ночь на 17 ноября россияне атаковали 2 баллистическими ракетами Искандер-М и 128-ю ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
По состоянию на утро, силами ПВО противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным воздушных сил, зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.