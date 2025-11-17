Днепр под массированной атакой "Шахедов": в городе и районе возникли пожары

Вечером 17 ноября в Днепре раздался взрыв. Оккупанты терроризируют регион ударными дронами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Днепре?

Около 10 часов вечера на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Тогда в Воздушных силах информировали об опасности для жителей региона. Они сообщили о группе вражеских дронов в области.

Днепр, БпЛА в направлении города,

– указали в ВС в 22:16.

Уже в 22:32 в Днепре был слышен звук взрыва. Буквально через несколько минут в городе снова было громко.

Добавим, что мониторинговые каналы сообщали о движении десятков дронов в направлении Днепра.

Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА, сразу прокомментировал ситуацию в регионе.

Днепр под массированной атакой вражеских "Шахедов",

– сообщил он.

Глава ОВА обратился с просьбой к жителям находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

По состоянию на 22:50 местные телеграм-каналы пишут, что в Днепре раздается взрыв за взрывом.

Гайваненко информировал, что в результате атаки дронами возникли пожары в Днепре и районе.

К тому же, местные паблики сообщают о перебоях с электричеством. Так, в городе из-за прилетов проблемы со светом – в некоторых районах очень сильно скачет напряжение.

