У Дніпрі прогриміли повторні вибухи: місто під масованою атакою "Шахедів"
- У Дніпрі ввечері 17 листопада лунали вибухи.
- Місто опинилося під масованою атакою "Шахедів".
Ввечері 17 листопада в Дніпрі пролунав вибух. Окупанти тероризують регіон ударними дронами.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Близько 10 години вечора на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Тоді в Повітряних силах інформували про небезпеку для жителів регіону. Вони повідомили про групу ворожих дронів в області.
Дніпро, БпЛА в напрямку міста,
– вказали в ПС о 22:16.
Вже о 22:32 в Дніпрі було чутно звук вибуху. Буквально через декілька хвилин в місті знову було гучно.
Додамо, що моніторингові канали повідомляли про рух десятків дронів в напрямку Дніпра.
Владислав Гайваненко, очільник Дніпропетровської ОВА, відразу прокоментував ситуацію в регіоні.
Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів",
– повідомив він.
Глава ОВА звернувся з проханням до жителів перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.
Станом на 22:50 місцеві телеграм-канали пишуть, що в Дніпрі лунає вибух за вибухом.
Попередня атака на Україну: основне
У ніч на 17 листопада росіяни атакували 2 балістичними ракетами Іскандер-М та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Станом на ранок, силами ППО протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.