У Дніпрі прогриміли повторні вибухи: місто під масованою атакою "Шахедів"

Ввечері 17 листопада в Дніпрі пролунав вибух. Окупанти тероризують регіон ударними дронами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Близько 10 години вечора на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Тоді в Повітряних силах інформували про небезпеку для жителів регіону. Вони повідомили про групу ворожих дронів в області.

Дніпро, БпЛА в напрямку міста,

– вказали в ПС о 22:16.

Вже о 22:32 в Дніпрі було чутно звук вибуху. Буквально через декілька хвилин в місті знову було гучно.

Додамо, що моніторингові канали повідомляли про рух десятків дронів в напрямку Дніпра.

Владислав Гайваненко, очільник Дніпропетровської ОВА, відразу прокоментував ситуацію в регіоні.

Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів",

– повідомив він.

Глава ОВА звернувся з проханням до жителів перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Станом на 22:50 місцеві телеграм-канали пишуть, що в Дніпрі лунає вибух за вибухом.

Попередня атака на Україну: основне