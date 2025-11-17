Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО по російських дронах вночі?

У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області Росії та 128 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ;

Брянськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ у Росії;

Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 80 із застосованих окупантами дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– зазначили військові.



Робота ППО вночі 17 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Також зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували у Повітряних силах.

Де зафіксовані влучання через ворожі атаки?