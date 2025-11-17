Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО по російських дронах вночі?
У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області Росії та 128 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Курськ;
- Брянськ;
- Міллєрово;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії;
- Чауда – ТОТ АР Крим.
Близько 80 із застосованих окупантами дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– зазначили військові.
Робота ППО вночі 17 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Також зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували у Повітряних силах.
Де зафіксовані влучання через ворожі атаки?
Російські війська в ніч на 17 листопада завдали ракетного удару по Балаклії. Внаслідок цього загинули 3 людини, постраждали 13 осіб, серед них 4 дитини, також були знеструмлення, пошкодження житлових будинків, дитячого садка, автомобілів.
В Одеській області через ворожу атаку спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Відомо про постраждалого.
Також вранці 17 листопада вибухи чули у Запорізькій області. Там працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях.