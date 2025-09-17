В Днепре прогремел взрыв

Вечером 17 сентября в Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрывах в Днепре?

Около 17:11 в Днепропетровской области пролетали вражеские дроны. Группа ударных БпЛА находилась и возле Днепра. Через несколько минут – примерно в 17:19 – в городе прогремел взрыв.

Местные сообщества сообщили, что над правым берегом Днепра двигались по меньшей мере три БпЛА типа "Шахед". Взрывы раздавались, вероятно, из-за сбивания дронов силами ПВО.

По состоянию на 17:31 новые БпЛА непосредственно над городом не фиксируются. Однако несколько целей до сих пор находятся в области.

Атака дронами по Украине 17 сентября: последние новости