Что известно о взрывах в Днепре?
Около 17:11 в Днепропетровской области пролетали вражеские дроны. Группа ударных БпЛА находилась и возле Днепра. Через несколько минут – примерно в 17:19 – в городе прогремел взрыв.
Местные сообщества сообщили, что над правым берегом Днепра двигались по меньшей мере три БпЛА типа "Шахед". Взрывы раздавались, вероятно, из-за сбивания дронов силами ПВО.
По состоянию на 17:31 новые БпЛА непосредственно над городом не фиксируются. Однако несколько целей до сих пор находятся в области.
Атака дронами по Украине 17 сентября: последние новости
Ночью и утром защитники неба обезвредили над Украиной 136 из 172 ударных БпЛА. К сожалению, зафиксировано попадание ракет и дронов на 13 локациях. Россияне атаковали гражданские города и села ракетой "Искандер-М", "Шахедами", "Герберами" и беспилотниками других типов.
Вражеский БПЛА также вызвал взрывы в Сумах. Вечером жители города слышали громкие звуки во время воздушной тревоги.
Ранее россияне атаковали Конотоп Сумской области. По меньшей мере 5 вражеских дронов попали по инфраструктуре, которую до этого уже разрушили другие вражеские обстрелы.
Днем 17 сентября был слышен взрыв в Харькове. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что цель была поражена за пределами областного центра.