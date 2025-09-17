У Дніпрі пролунав вибух: на місто летіли ворожі дрони
- У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух, спричинений, ймовірно, збиттям ворожих дронів.
- Вночі та зранку 17 вересня оборонці знешкодили над Україною 136 із 172 ударних БпЛА.
Увечері 17 вересня в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. В області та зокрема біля міста фіксувалися російські БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Близько 17:11 в Дніпропетровській області пролітали ворожі дрони. Група ударних БпЛА перебувала й біля Дніпра. За кілька хвилин – приблизно о 17:19 – у місті пролунав вибух.
Місцеві спільноти повідомили, що над правим берегом Дніпра рухалися щонайменше три БпЛА типу "Шахед". Вибухи лунали, ймовірно, через збиття дронів силами ППО.
Станом на 17:31 нові БпЛА безпосередньо над містом не фіксуються. Однак кілька цілей досі перебувають в області.
Атака дронами по Україні 17 вересня: останні новини
Вночі та зранку оборонці неба знешкодили над Україною 136 зі 172 ударних БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання ракет та дронів на 13 локаціях. Росіяни атакували цивільні міста й села ракетою "Іскандер-М", "Шахедами", "Герберами" та безпілотниками інших типів.
Ворожий БпЛА також спричинив вибухи в Сумах. Увечері жителі міста чули гучні звуки під час повітряної тривоги.
Раніше росіяни атакували Конотоп Сумської області. Щонайменше 5 ворожих дронів влучили по інфраструктурі, яку до цього вже зруйнували інші ворожі обстріли.
Удень 17 вересня було чутно вибух у Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ціль була уражена за межами обласного центру.