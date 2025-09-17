Увечері 17 вересня в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. В області та зокрема біля міста фіксувалися російські БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Близько 17:11 в Дніпропетровській області пролітали ворожі дрони. Група ударних БпЛА перебувала й біля Дніпра. За кілька хвилин – приблизно о 17:19 – у місті пролунав вибух.

Місцеві спільноти повідомили, що над правим берегом Дніпра рухалися щонайменше три БпЛА типу "Шахед". Вибухи лунали, ймовірно, через збиття дронів силами ППО.

Станом на 17:31 нові БпЛА безпосередньо над містом не фіксуються. Однак кілька цілей досі перебувають в області.

Атака дронами по Україні 17 вересня: останні новини