Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Сумах?

Повітряна тривога у Сумському районі триває вже понад 5 годин. Близько 17:32 17 вересня місцеві жителі чули звук вибуху.

За кілька хвилин до цього, за даними Повітряних сил ЗСУ, на місто летів ворожий БпЛА.

БпЛА на Суми зі сходу,

– повідомили в ПС.

Про наслідки роботи ППО або влучань по місті наразі інформації немає. Проте небезпека ще не минула. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якомога скоріше перейти в укриття.

