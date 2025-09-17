Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також У Дніпрі пролунав вибух
Яка причина вибуху у Сумах?
Повітряна тривога у Сумському районі триває вже понад 5 годин. Близько 17:32 17 вересня місцеві жителі чули звук вибуху.
За кілька хвилин до цього, за даними Повітряних сил ЗСУ, на місто летів ворожий БпЛА.
БпЛА на Суми зі сходу,
– повідомили в ПС.
Про наслідки роботи ППО або влучань по місті наразі інформації немає. Проте небезпека ще не минула. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якомога скоріше перейти в укриття.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.